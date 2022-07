A carregar o vídeo ...

Celebram-se hoje seis anos desde que Portugal conquistou o Europeu de 2016, após bater a França, por 1-0, no prolongamento, com um golo de Éder. Toda a tensão da final, os últimos minutos com Cristiano Ronaldo 'irrequieto' desde o banco de suplentes e as celebrações num vídeo que enche o coração de todos os portugueses. [Vídeo: FPF/Canal 11]