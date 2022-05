Imagens que impressionam: Adeptos espancados em grupo dentro de estádio no Equador

A carregar o vídeo ...

O 'Clásico del Astillero' não terminou da melhor forma, com o 1-1 a imperar no final dos 90 minutos. O Barcelona de Guayaquil recebeu o Emelec e após o golo dos visitantes começaram a suceder-se confrontos nas bancadas, entre adeptos das duas equipas. As imagens chocam pela violência, por vezes em grupo contra um indivíduo só. A polícia equatoriana revelou que há várias pessoas feridas como consequência dos desacatos e entre as mesmas estão mulheres e crianças. Foram também projetados engenhos pirotécnicos propositadamente contra adeptos adversários dentro do estádio. Estas ações já foram condenadas pelo Barcelona de Guayaquil e a Federação Equatoriana de Futebol garantiu que os jogos de futebol "não devem ser manchados por atos que ameacem a vida das pessoas".