Iman Shumpert partilha história incrível sobre Kobe Bryant: «Meu, que andaste tu a tomar?»

Iman Shumpert partilhou este fim de semana, durante a sua passagem num programa de rádio, uma história deliciosa sobre Kobe Bryant. Tudo aconteceu em 2012, num encontro entre os New York Knicks e os LA Lakers no Madison Square Garden. Com a missão de defender Kobe, Shumpert cumpriu a sua missão de forma bastante satisfatória nos primeiros três períodos, até que o craque contrário ligou o seu 'modo besta'. Mas antes disso, lembrou Shumpert, fez questão de o elogiar. "Fizeste um grande jogo. Fizeste um grande jogo, miúdo", atirou Kobe, deixando Shumpert à toa. "Juro que olhei para o relógio e pensei 'ainda faltam 12 minutos', que raio está ele a falar? Não tínhamos falado grande coisa até então, tinha-lhe roubado umas bolas, estava motivado e ele do nada sai com aquilo... Então recomeça o jogo, ele simula, simula outra vez, atira à tabela e marca, apanha-a e marca do canto... Fiquei 'mano, que te deu? Meu estiveste a ser simplesmente a passear até agora?'", lembrou o atual jogador dos Brooklyn Nets. Uma história para ouvir com atenção e sentir bem a emoção nas palavras de Shumpert...