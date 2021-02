Imperdível: Anúncio 'conta' como Rob Gronkowski deixou a reforma para voltar a jogar com Tom Brady na NFL

A carregar o vídeo ...

Tom Brady e Rob Gronkowski partilham o balneário nos Tampa Bay Buccaneers e protagonizam um anúncio imperdível da operadora T-Mobile preparado para o Super Bowl deste domingo que 'ironiza' a forma como ambos voltaram a jogar juntos após várias épocas nos New England Patriots. Isto porque no ano passado Brady decidiu continuar a carreira após deixar os Patriots e Gronkowski, que se tinha retirado em 2019, deixou a reforma para voltar a brilhar ao lado do quarterback. A dupla vai esta noite entrar em campo e tentar conquistar mais um título da NFL contra os atuais campeões Kansas City Chiefs. [Vídeo: Youtube]