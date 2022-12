Imperdível: o momento exato em que a Argentina se sagra campeã do Mundo e Buenos Aires vai à loucura

A carregar o vídeo ...

Impressionante é o mínimo que se pode dizer destas imagens que correm nas redes sociais: em Buenos Aires, a mais de 13 mil quilómetros do Qatar onde se disputava a final do Mundial'22 entre Argentina e França, as ruas estavam 'em silêncio' segundos antes de o árbitro apitar e a albiceleste se sagrar campeã do Mundo. Nesse preciso momento, na capital argentina, sucede isto... [Vídeo Twitter @inyourscript]