Imprensa brasileira mostra imagens do assalto à casa de Jardel

A emissora brasileira G1 Ceará divulgou esta quarta-feira imagens do momento do assalto de que foi vítima Mário Jardel. Nas imagens divulgadas, é possível ver-se o meliante a entrar e depois a sair em passo apressado, levando consigo as Botas de Ouro da UEFA, uma de prata e uma de bronze conquistadas pelo ex-jogador que representou FC Porto e Sporting - dois dos troféus foram conseguidos pelos dragões (Bota de Ouro e chuteira de prata) e um pelo Sporting (Bota de Ouro).