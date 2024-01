Impressionante: Arábia Saudita apresenta projeto de estádio futurista para receber Mundial'2034

A carregar o vídeo ...

A Arábia Saudita já se está a preparar para receber o Mundial'2034 e o plano é bem ambicioso. O primeiro grande projeto foi revelado esta segunda-feira, com o anúncio da construção do futurista Estádio Prince Mohammed bin Salman, um palco impressionante com lotação para 45 mil espectadores. Mas mais do que a lotação esperada, que é até bem modesta, o novo estádio apresenta-se como o mais avançado do mundo, com teto e relvado retráteis e ainda milhares de metros com ecrãs LED em torno do recinto. Tudo isto estará no centro de uma nova cidade que a Arábia Saudita construirá, a Qiddiya, que tenciona ser o maior centro desportivo e de entretenimento do mundo.