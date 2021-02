A carregar o vídeo ...

Já se sabia que Khabib Nurmagomedov tinha passado por momentos complicados na preparação para o combate com Justin Geathje, mas aquilo que não era do conhecimento público é que o lutador russo do UFC a um mês dessa luta contraiu papeira e ficou com o rosto no estado que o próprio mostrou numa conversa com um jornalista russo. Incrível!