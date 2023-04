Impressionante: camião-cisterna incendeia-se e provoca enorme nuvem de fumo nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

Um camião-cisterna incendiou-se esta sexta-feira em plena Gold Star Bridge, provocando uma forte explosão e uma enorme nuvem de fumo. Este acidente, do qual resultou a morte do motorista e ferimentos noutras duas, terá sido provocado pelo choque entre o camião-cisterna e um carro que acabara de ter um pneu furado. Em função do choque, o camião acabou por libertar os mais de 8 mil litros de gasolina que transportava, provocando a enorme explosão e as imagens impressionantes que pode ver acima.