Impressionante: Gomis colapsa em campo, levanta-se e joga os 90 minutos

O avançado francês Bafetimbi Gomis sofreu um colapso no jogo de ontem do Al-Hilal com o Al-Ahli, na Arábia Saudita, pregando um enorme susto em quem estava em campo. Aos 13 minutos de jogo o futebolista tombou na área adversária, foi prontamente assistido, mas voltou a jogar e esteve em campo os 90 minutos. Gomis sofreu uma síncope vasovagal - quebra súbita do ritmo cardíaco e da pressão arterial, o que causa desmaios -, que pode ser desencadeada por stress ou calor intenso, algo que não foi propriamente inédito na sua carreira. Gomis já sofreu episódios semelhantes antes, um dos últimos foi em 2015 num jogo contra o Tottenham, quando jogava no Swansea. Depois do encontro de ontem, o avançado, de 35 anos, tranquilizou os seus seguidores nas redes sociais. "Obrigada a todos pelas mensagens." (Vídeo Twitter)