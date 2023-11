A carregar o vídeo ...

Antes da receção do Atlético Mineiro ao Grémio, que o Galo venceu por claros 3-0, no domingo, Hulk pesou-se e a balança registava 97,4 quilos. Duas horas depois, concretamente no final do encontro, o internacional brasileiro de 37 anos voltou a pesar-se e deparou-se com... 92,9 quilos. Quase cinco quilos num jogo. Aquilo é que foi correr.