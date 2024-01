Impressionante: Nasser Al Attiyah a alta velocidade no meio das dunas... em três rodas

A carregar o vídeo ...

Ao olhar-se para a classificação do dia no Dakar'2024, dificilmente se pensaria que Nasser Al Attiyah fez largos quilómetros em plenas dunas, a alta velocidade, em apenas três rodas. Mas a verdade é que foi mesmo isso que sucedeu ao qatari, 4.º no dia de hoje, a apenas 1.33 do vencedor Lucas Moraes. Em causa esteve um problema numa roda e a ausência de uma suplente para trocá-la. Nasser não teve outro remédio - nem hesitou... - em fazer o caminho até ao bivouac mesmo assim. Resta apenas ver se o bólide do qatari não terá ficado demasiado danificado para a etapa de amanhã, uma exigente jornada entre Al Hofuf e Shubaytah.