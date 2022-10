Impressionante projeto de 500 milhões de dólares leva Jogos de Inverno Asiáticos à Arábia Saudita

A carregar o vídeo ...

Nada parece impossível para os endinheirados países árabes. A mais recente extravagância foi confirmada esta semana, à boleia do anúncio de que a Arábia Saudita será palco dos Jogos de Inverno Asiáticos de 2029. Sim, os desportos de inverno, normalmente disputados com frio e neve, vão ser disputados num dos países mais quentes do Mundo. Como? Através de um projeto multimilionário, localizado na cidade futurista de Neom, intitulado de 'Trojena'. Segundo dados lançados pelas autoridades locais, este mega projeto tem um orçamento de construção de 500 milhões de dólares!