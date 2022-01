A carregar o vídeo ...

Álvaro Cervera, treinador com mais jogos na história do Cádiz, deixou ontem o comando técnico do clube - foi a 6.ª chicotada psicológica da liga espanhola esta época - e esta quarta-feira, depois de uma conferência de imprensa na hora do adeus, recebeu um banho de carinho dos adeptos [Vídeo El Partidazo de COPE]