Treinar e recuperar com inteligência, este é o segredo de Mike Tyson, segundo o próprio revelou na sua página no Instagram. Têm surgido rumores que o antigo campeão do Mundo de pesos-pesados poderia estar de volta aos ringues e a verdade é que Iron Mike, de 53 anos, garante no final deste vídeo "estou de volta"! (Vídeo Instagram)