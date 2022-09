Impressionante: Vasco Vilaça mordido por foca em treino na Austrália

A carregar o vídeo ...

Vasco Vilaça foi protagonista de um momento insólito - e ao mesmo tempo impressionante - enquanto treinava para a Super League Triathlon Malibu, na praia de Zuma, na Austrália. O português, de 22 anos, treinava com outros atletas quando foi mordido no braço por uma foca, tendo sido necessário receber assistência médica por parte de um salva-vidas que estava na praia, antes de ser levado a um posto médico. "Eu estava a nadar no oceano e tive o azar de nadar em direção a uma foca. Ela começou a nadar na minha direção e chegou-se perto, parecia um cão a farejar-me. Tentei empurrá-la para longe devagar, mas uma onda forte empurrou-a contra mim. Empurrei-a de forma agressiva, ela ficou com medo, mordeu-me o braço e não o largava", contou Vilaça, que sofreu ferimentos ligeiros: "Eu estava com roupa de mergulho, mas um dos dentes cortou-a e perfurou-me a pele. Quando estava a agarrar-lhe os dentes e a boca fiz alguns cortes nas mãos. Estou feliz por estar bem." [Vídeo: Super League Triathlon Malibu]