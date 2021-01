Impróprio para quem tem vertigens: dupla eslovena escala a mais alta chaminé da Europa

A carregar o vídeo ...

Desativada desde 2014, a estação energética de Trbovlje foi palco no início deste mês da mais recente aventura dos eslovenos Janja Garnbret e Domen Skofic, com o desafio de escalar até ao topo da chaminé, situada a 360 metros de altura. A aventura, apoiada pela Red Bull, foi preparada de forma bastante detalhada por uma equipa de especialistas, que deixaram tudo pronto para que Garnbret e Skofic se lançassem ao desafio. A escalada foi dura, obrigou a trabalho redobrado, mas ambos chegaram ao topo ao cabo de praticamente doze horas à primeira tentativa.



E como se não bastasse, quatro dias depois da primeira aventura, já recuperados, ambos voltaram a tentar e desta feita, com menos equipamento, conseguiram retirar quase quatro horas ao tempo inicial!