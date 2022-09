Impulsão incrível e cabeceamento preciso: Darwin voltou assim aos golos mais de mês e meio depois

A carregar o vídeo ...

Depois de ter entrado em grande na temporada, com dois golos em dois jogos pelo Liverpool, Darwin Núñez esteve mais de mês e meio sem marcar, colocando um ponto final no jejum esta terça-feira, no duelo do Uruguai diante do Canadá. De cabeça, após grande impulsão, o avançado dos reds faturou a passe de Luis Suárez. Este jogo, refira-se, interessa a Portugal, já que o Uruguai será um dos adversários da Seleção no Mundial'2022.