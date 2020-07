Inacreditável: árbitro suíço dá 'tareia' em velocidade aos defesas do Neuchâtel Xamax

A carregar o vídeo ...

O Neuchâtel Xamax foi este domingo derrotado por 3-0 pelo FC Thun e o lance do terceiro golo mostra o por quê do resultado mas também do facto de ser último colocado. Tudo por causa da forma incrível como o árbitro Urs Schnyder conseguiu ganhar em velocidade... à linha defensiva dos de Neuchâtel. Para lá de ser árbitro, Schnyder é professor de educação física e ainda cantor). Ao olhar para este vídeo, se calhar pode também pensar em tentar carreira no atletismo de velocidade.