Inacreditável: ciclista colombiano ganhou etapa e depois... atropelou a sua mulher

A Volta à Colômbia tem sido palco de momentos inacreditáveis em termos de organização, mas aquilo que aconteceu este domingo, no final da 3.ª etapa, supera tudo o que aquilo que já se viu. Com a estrada totalmente alagada, o líder da corrida Luis Carlos Chía atacou e arrancou para a vitória de forma clara. Celebrou por alguns segundos, até que o festejo foi curto, já que pelo caminho, quando desacelerava, acabou por chocar contra a sua esposa (que também é fotógrafa), que estava ali na zona final. Chía ainda subiu ao pódio para receber a camisola de líder e o prémio de vitória, mas estava visivelmente dolorido. Já a sua mulher teve de ir para o hospital e foi suturada com quatro pontos.



"Esta área é para os fotógrafos. Podia ter acontecido a qualquer um. Estava em alta velocidade. Há uns dias aconteceu o mesmo, mas nessa altura não choveu tanto e os travões funcionaram bem. Hoje quis travar, os travões bloquearam e acabei por ir contra ela", disse o ciclista, ao 'El Tiempo'.