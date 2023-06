Inacreditável: ciclistas abraçaram-se para celebrar e foram ultrapassados em cima da meta

A carregar o vídeo ...

Este será provavelmente o vídeo mais insólito que verá hoje, esta semana, este mês ou, até, este ano... Aconteceu em França, no Grand Prix cycliste de Saint-Symphorien-sur-Coise, onde dois ciclistas da mesma equipa (Rémi Arsac e Charly Merle, do EC Saint-Étienne-Loire) começaram a celebrar juntos antes do tempo e acabaram surpreendidos por um outro corredor, Simon Ruet da VC Villefranche Beaujolais. A cara de Rémi Arsac e Charly Merle diz tudo...