Inacreditável: diretor do Corinthians perde a cabeça e tenta invadir sala do VAR

O encontro entre Grémio e Corinthians ficou marcado por uma cena absolutamente surreal, quando dirigentes do Timão, agastados com a decisão da equipa de arbitragem, decidiram correr na direção da sala do VAR (instalada na Arena do Grêmio, onde estavam os equipamentos de transmissão), para tirar satisfações junto do responsável... que não tinha nada a ver com as decisões - o VAR e AVAR estão na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Isso não impediu, contudo, que Alessandro Nunes e outros dirigentes provocassem o caos, que só foi resolvido por conta da intervenção da segurança.