"O golo mais ilegal da história". É assim que o jornal 'Marca' titula o vídeo acima, referente a um golo marcado no duelo entre Serverense e Murense, da Primera Regional Juvenil de Palma de Mallorca. Mais do que as palavras, é ver a forma como a equipa da casa conseguiu marcar um dos golos na sua vitória por 3-2.