Inacreditável: jogador de Inácio tenta agredir adepto e acerta em companheiro de equipa

O encontro entre Avaí, de Augusto Inácio, e o Figueirense ficou marcado por episódios lamentáveis durante a partida. No decorrer do jogo, que terminou com um triunfo (2-0) da equipa orientada pelo treinador português, um adepto invadiu o terreno de jogo e foi direto ao banco do Avaí para agredir alguns jogadores. Glédson, guarda-redes suplente do Avaí, conseguiu travar o invasor, mas não se conseguiu livrar de levar com um pontapé na cabeça de um... companheiro de equipa. [Vídeo: Twitter]