Inacreditável: Noah Lyles pulverizou recorde de Usain Bolt... mas afinal correu apenas 185 metros

Os Inspiration Games permitiram esta quinta-feira aos amantes da modalidade - e até aos próprios atletas - voltarem a ter um 'gostinho' da competição, mas a verdade é que nem tudo correu bem neste formato virtual da etapa da Liga de Diamante. O momento mais insólito foi vivido na prova de 200 metros, que colocou frente a frente (à distância) o francês Christophe Lemaitre, o holandês Churandy Martina e o norte-americano Noah Lyles.



Ora, foi mesmo este último o protagonista da situação caricata, quando depois de uma prova tremenda cruzou a linha de meta em 18.90 segundos, 0.29 segundos mais rápido do que o máximo histórico de Usain Bolt. Era o primeiro da história a correr os 200 metros abaixo do segundo 19, mas algo não estava bem, conforme bem diziam na transmissão. E não estava. Por um erro de amador, o velocista de 22 anos foi colocado na pista errada e também no ponto de partida errado - arrancou na marca dos 400 metros barreiras -, o que o levou a correr menos 15 metros do que os 200m, fazendo com que aquele 'recorde', que foi celebrado por uns breves minutos, tenha sido apenas um mero... sonho.



Nas redes sociais, refira-se, Lyles não escondeu a sua frustração, voltando-se para a organização do evento. "Não podem brincar com as minhas emoções desta forma. Colocarem-me na pista errada...", escreveu o velocista, que continua assim a manter o seu melhor tempo nos 200 metros em 19.50 segundos.