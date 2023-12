Inacreditável: Notts County eliminado da Taça de Inglaterra com três golos caricatos

A carregar o vídeo ...

O Notts County, da quarta divisão inglesa, sofreu três golos caricatos frente ao Shrewsbury Town em jogo a contar para a Taça de Inglaterra. A defesa do emblema da cidade de Nottingham não ficou bem na fotografia em nenhum dos três... No final do encontro, o Shrewsbury Town acabou por vencer por 3-2 e o Notts County foi eliminado da competição (Vídeo: X).