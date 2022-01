Enrick, jovem avançado de 15 anos da equipa de sub-17 do Palmeiras, apontou em dezembro último um grande golo que promete correr mundo. Com um remate a mais de 50 metros da baliza, o jovem jogador apontou um dos três golos com que o verdão derrotou o Corinthians na final do campeonato paulista de 2021. [Vídeo: One Football]