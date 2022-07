Inacreditável: operador de câmara coloca-se na pista em plena final dos 3000 metros obstáculos nos Mundiais

A carregar o vídeo ...

Normalmente, a prova de 3000 metros obstáculos conta com 28 barreiras para serem ultrapassadas e ainda sete poças de água. Contudo, esta madrugada, a final nos Mundiais de Eugene contou com um obstáculo extra. Falamos de um operador de câmara, que decidiu colocar-se na pista, logo na linha 2, em plena reta da meta. Isso fez com que os atletas tivessem de fazer um desvio e outros... apanhado um grande susto!