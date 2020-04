Inacreditável: Ruas de Paris inundadas por centenas de corredores

A carregar o vídeo ...

As autoridades francesas têm procurado não cortar totalmente certas atividades, mas a verdade é que a emenda parece ser sempre pior do que o soneto. Veja-se o resultado da determinação recentemente aplicada pela cidade de Paris, que proíbia a saída à rua para fazer atividade física entre as 10 e as 19 horas. O resultado? Ao primeiro dia dessa nova regra, às 19 horas as ruas de Paris inundaram-se de corredores, sem que a regra do distanciamento social estivesse de modo algum aplicada...