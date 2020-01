Inalação de fumo obriga eslovena a desistir do Open da Austrália

A carregar o vídeo ...

A eslovena Dalila Jakupovic foi esta madrugada forçada a desistir no duelo com a suíça Stefanie Vögele, referente ao qualifying do Open da Austrália, não resistindo a um forte ataque de tosse provocado pela baixa qualidade do ar em Melbourne. Numa altura em que até liderava a partida, a tenista balcânica não suportou a situação e teve mesmo de dar por terminada a sua participação no torneio. "Tive medo de desmaiar. Nunca tive problemas respiratórios e até gosto do calor. Mas não conseguia simplesmente respirar e acabei por me atirar para o chão", explicou, visivelmente abalada, a tenista à Associated Press.