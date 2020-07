A carregar o vídeo ...

Um pequeno incêndio deflagrou no Estádio do Dragão durante a festa dos adeptos portistas pela chegada do autocarro da equipa, que esta noite ficou a 1 ponto do título de campeão nacional - graças à vitória em Tondela (1-3) e ao empate do Benfica (1-1). Os seguranças acabaram por apagá-lo com recurso a extintores.