Imagens impressionantes: incêndio destrói grande parte do circuito de Termas de Río Hondo

Não bastasse a incerteza devido à Covid-19, o mundo do desporto motorizado acordou este sábado com a notícia de que grande parte da zona central do circuito de Termas de Río Hondo, que recebe desde 2014 o Grande Prémio da Argentina, foi consumida pelas chamas. Tudo sucedeu esta madrugada, devido a um incêndio que destruiu por completo a zona das boxes, sala de imprensa, direção de corrida, entre outros. Com o GP da Argentina marcado para novembro, a organização trabalha já em contrarrelógio para reconstruir aquele espaço. Apesar do aparato, refira-se, não houve vítimas.