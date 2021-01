Incêndio na maior fabricante mundial de vacinas contra a Covid-19 na Índia

A carregar o vídeo ...

Um incêndio deflagrou esta quinta-feira no Serum Institute da Índia, o maior fabricante de vacinas no mundo, segundo os media locais, que referem que a produção de vacinas contra a covid-19 não foi afetada. Cadeias de televisão indianas mostraram uma enorme nuvem de fumo cinzento sobre o local do Serum Institute da Índia, em Pune (oeste), onde se produzem atualmente milhões de doses da vacina Covishield contra o novo coronavírus, desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford.