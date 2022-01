Incêndio no estádio dos Wolves assustou: as imagens do combate às chamas

A carregar o vídeo ...

Os bombeiros da região de West Midlands receberam na madrugada deste domingo, pelas 01:56 horas, um alerta de incêndio no interior das instalações do estádio do Wolverhampton. Dois minutos depois, uma equipa de 20 bombeiros chegou ao local para combater as chamas, numa ação que durou até às 03:40 horas locais. O fogo deflagrou na zona de um bar perto de uma sala de conferências de imprensa no primeiro andar do edifício, deixando vários danos no local, mas sem qualquer ferido registado.



Entretanto, o clube inglês já reagiu nas redes sociais: "Um incêndio causou danos consideráveis no Billy Wright Stand, no Molineux. Obrigado à excelente resposta da corporação de bombeiros de West Midlands pela resposta rápida e assistência no controlo das chamas", pode ler-se.