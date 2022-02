Incidente no Dragão: Claques do Sporting não esperaram para sair e polícia teve mesmo de recuar

A carregar o vídeo ...

Não foi só no relvado que houve confusão após o final do FC Porto-Sporting (2-2). Há também a registar um incidente entre as claques que apoiaram o Sporting no Dragão e a polícia no momento em que estas abandonaram o setor que lhes fora reservado. As claques costumam ficar retidas até haver condições de segurança para abandonar o estádio e aqui decidiram derrubar barreira, vendo-se mesmo a polícia a recuar.