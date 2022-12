Incidentes nas bancadas levam à suspensão do Anorthosis-Karmiotissa: até pegaram fogo ao relvado

A carregar o vídeo ...

O jogo realizado esta sexta-feira entre Anorthosis e Karmiotissa, a contar para a 16.ª jornada do campeonato cipriota, não chegou a terminar depois de os adeptos da casa causarem distúrbios nas bancadas após o segundo golo do adversário, aos 71 minutos. Desde as bancadas voaram garrafas, foram soltos petardos - um deles arrebentou perto do guarda-redes do Karmiotissa. O alvoroço foi tal que até um pequeno fogo surgiu no relvado. O árbitro inicialmente interrompeu o jogo temporariamente e pediu aos jogadores para se dirigirem para os balneários, mas os incidentes seguiram e a decisão tornou-se definitiva.