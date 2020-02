Incrível: Armand Duplantis bate recorde do Mundo de salto com vara pela 2.ª vez na mesma semana

A carregar o vídeo ...

Armand Duplantis voltou a bater o recorde do Mundo de salto com vara pela segunda vez na mesma semana, fixando agora o melhor registo de sempre nos 6,18 metros.



Depois de ter surpreendido no Meeting de Torun, na Polónia, na semana passada, ao saltar a 6,17 metros, foi questionado se pretendia subir a fasquia mais um centímetro e o atleta sueco, de apenas 20 anos, respondeu: "Fica para outro dia!"



A verdade é que não demorou muito e este sábado, em Glasgow, na Escócia, Duplantis elevou ainda mais o feito estabelecendo um novo recorde mundial. O jovem foi novamente questionado se pretendia mais um centímetro e a resposta foi a mesma: "Noutro dia!".



Razões para acreditar que Armand Duplantis não vai ficar por aqui e que está a preparar-se da melhor forma para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.