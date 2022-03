Incrível: Clássico entre Ajax e Feyenoord pegou fogo (literalmente!) nas bancadas

A carregar o vídeo ...

O clássico entre Ajax e Feyenoord foi bastante quente durante os 90 minutos, com cinco golos e uma vitória com reviravolta dos de Amesterdão, mas a verdade é que já antes do apito inicial tinha (literalmente) pegado fogo. Tudo aconteceu quando a claque do Ajax decidiu fazer um espectáculo pirotécnico à entrada dos jogadores. A coisa correu mal e aconteceu... isto!