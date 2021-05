Incrível: clube polaco utiliza GTA para apresentar reforço

A carregar o vídeo ...

O Wisla Plock não é propriamente dos clubes mais conhecidos na Europa, nem mesmo na Polónia, mas a verdade é que esta semana entrou diretamente o topo na lista dos emblemas com a melhor apresentação de um reforço, pelo menos na nossa opinião. O jogador em causa é Piotr Tomasik, defesa central de 33 anos que atuava no Lech Poznan e que, depois disto, pode até sonhar com uma carreira no cinema. E quanto a quem produziu o vídeo... nota 20!