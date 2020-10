A carregar o vídeo ...

Depois do episódio que lhe valeu a eliminação do US Open, Novak Djokovic voltou esta segunda-feira a atingir um juiz de linha com uma bola, mas neste caso, conforme se pode ver, o lance foi totalmente acidental. O momento sucedeu no duelo com Karen Khachanov, em Roland Garros, que o sérvio venceu em três sets.