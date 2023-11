Incrível: equipa argentina marca três golos praticamente iguais... ao mesmo adversário

A carregar o vídeo ...

No futebol, tal como noutras modalidades, a prática costuma levar à perfeição. Há jogadas que são treinadas de forma exaustiva para resultarem em golo e esta, desenhada pelo Godoy Cruz, é uma delas. Mas o mais insólito de tudo é que, no espaço de menos de dois anos, o Godoy conseguiu marcar já três golos em situações muito similares... e sempre ao mesmo adversário, o Platense. Primeiro em dezembro de 2021, depois em julho deste ano e, agora, neste fim de semana. Da próxima vez se calhar o melhor para o Platense é estudar as jogadas ensaiadas...