Incrível: Foi lançado em campo pelo pai e um minuto depois... foi expulso

O futebol mexicano costuma proporcionar momentos insólitos e na madrugada de domingo aconteceu mais no duelo entre Club América e Monterrey. Com a sua equipa a vencer por 3-1, e já na compensação, o técnico dos visitantes, Antonio Mohamed, promoveu estreia do próprio filho e colocou Shayr Mohamed em campo aos 90+2'. A vontade do jovem avançado em estrear-se pelos 'Rayados' era tanta que... foi expulso 42 segundos depois, na sequência de uma entrada dura sobre um adversário. [Vídeo: Twitter]