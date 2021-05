Incrível: Geraint Thomas sofre queda a 50 metros da meta na Romandia

A carregar o vídeo ...

A quarta e penúltima etapa da Volta à Romandia foi ganha pelo canadiano Michael Woods (Israel Start-Up Nation), graças a um esforço final no qual o grande azarado foi Geraint Thomas. O britânico da INEOS acabou a tirada a 21 segundos do vencedor, mas a verdade é que essa diferença 'gigante' foi fruto de uma queda dolorosa e insólita a escassos metros da meta. Tudo por conta das condições do piso, que estava bastante molhado...