Wille Jakobsson, guarda-redes de 18 anos do AFC Eskilstuna, emblema que disputa a 2.ª divisão da Suécia, foi absolutamente decisivo no triunfo da sua equipa (3-2) diante do Jonkopings ao defender 2 penáltis (um em cada parte) com depois de consultar papéis entregues pelos seus companheiros. [Vídeo: Twitter]