Incrível: guarda-redes suplente entra em campo e marca golaço do meio da rua

A carregar o vídeo ...

O vídeo acima é dos últimos dias de 2023, mas é daqueles que merece ser publicado apesar do atraso. No penúltimo dia do ano, no Championship escocês, o Arbroath visitou o reduto do Raith Rovers com o plantel bastante reduzido, com apenas 11 jogadores e 4 suplentes, um deles um guarda-redes. Ao intervalo, a perder por 1-0, o técnico Jim McIntyre decidiu fazer duas alterações (depois de ter sido obrigado a trocar um jogador aos 9') e ficou apenas com Alasdair Adams no banco, o tal guarda-redes suplente, que esta época tinha apenas jogado na Challenge Cup. Ora, quis o destino que mais um jogador de campo se lesionasse e McIntyre fosse forçado a uma medida extrema: colocar Adams... para atuar como jogador de campo. A história já de si incrível conheceria, ainda assim, um outro capítulo, já que 18 minutos depois de ter entrado em campo, o guarda-redes disparou uma bomba do meio da rua e acabou a festejar. O golo, o seu primeiro de sempre, ajudaria a equipa a conseguir mesmo salvar um ponto diante do líder da tabela.