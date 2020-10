«Incrível»: Hamilton emociona-se ao ver a celebração destes brasileiros à sua vitória no GP Eifel

A carregar o vídeo ...

A vitória de Lewis Hamilton ontem,, onde igualou o número de vitórias de Michael Schumacher (91) na Fórmula 1, foi celebrada de forma muito efusiva por dois adeptos brasileiros (aparentemente pai e filha) que, devidamente equipados com as cores da Mercedes, gritaram em plenos pulmões em frente à televisão. A F1 partilhou o vídeo e Hamilton retweetou-o. "É incrível ver isto", escreveu emocionado o campeão do Mundo em título, que partilhou também um emoji de um coração. (Vídeo Twitter)