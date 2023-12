A carregar o vídeo ...

Suzane Pires, 28 vezes internacional portuguesa, marcou um grande golo de canto direto ao serviço da Ferroviária, clube que representa no Brasil desde 2021. No entanto, o golo na primeira parte (26') - que na altura restabeleceu a igualdade no marcador - não foi suficiente para evitar a derrota frente ao Flamengo (1-3) em jogo a contar para a Brasil Ladies Cup (Vídeo: ge).