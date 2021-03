Incrível jogada no Boca-River: há quem tenha 'visto' a mão de Maradona

A carregar o vídeo ...

Boca Juniors e River Plate empataram este domingo a um golo no sempre escaldante Superclássico, numa partida que ficou marcada por um lance surreal já nos instantes finais. Com o marcador em 1-1, o River teve uma chance de ouro parar marcar, quando um cabeceamento de Carlos Izquierdoz pareceu encaminhar-se para o fundo da rede após passar por cima do guarda-redes do Boca. Só que de forma caprichosa, por conta do mau estado do relvado na zona da baliza, a bola bateu e... assumiu um efeito contrário. Aquele momento acabou por gerar um movimento nas redes sociais, com alguns fãs a atribuírem a Diego Maradona uma 'ação' na jogada.