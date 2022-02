Incrível: jogo interrompido na Guatemala por causa da invasão de uma... serpente

A carregar o vídeo ...

O encontro deste domingo entre Nueva Concepción e Municipal, do principal escalão do futebol da Guatemala, ficou marcado por uma interrupção provocada por um motivo, no mínimo, insólito. A determinado momento da segunda parte, já na fase final, alguém detetou a presença de uma serpente no relvado, algo que levou a um enorme susto por parte de vários jogadores. Entraram então em ação funcionários do Estadio José Luis Ibarra, a polícia de choque (sim, leu bem!) e ainda o corpo de bombeiros, para uma operação de 'resgate' que acabou por ter sucesso.