A carregar o vídeo ...

O repórter argentino Diego De Marco, do canal La Nueve, preparava-se para entrar em direto na emissão do seu canal quando, num momento surreal, um ladrão o atacou, roubou-lhe o telemóvel e fugiu em 'sprint'. O jornalista ainda encetou a perseguição, mas não conseguiu apanhar o meliante. Ainda assim, refira-se, o telemóvel viria a ser posteriormente recuperado com a ajuda dos